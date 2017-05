Theresa May promite sa fie o "femeie a naibii de dificila" cu Juncker in timpul negocierii iesirii britanicilor din UE

"Uitati, eu cred ca recent am vazut ca aceste negocieri vor fi dificile in anumite momente. In timpul campaniei pentru sefia conservatorilor am fost catalogata drept o femeie a naibii de dificila. In acel moment am spus ca urmatoarea persoana care va afla asta va fi Jean-Claude Juncker", a declarat May.Nu este prima data cand premierul britanic foloseste aceasta replica, pe care a lansat-o in timpul campaniei pentru conducerea Partidului Conservator.Reactia premierului vine dupa ce surse europene au declarat ca Jean-Claude Juncker si Theresa May s-au contrat puternic in timpul vizitei de saptamana trecuta de pe Downing Street.De asemenea, diplomatii europeni au sugerat ca lipsa de intelegere din partea britanicilor a negocierilor si ignoranta acestora cu privire la rolul jucat de Bruxelles ar putea sa conduca la un esec in ceea ce priveste obtinerea unui acord de Brexit.Jean-Claude Juncker si Theresa May s-au contrat saptamana trecuta cu privire la dorinta exprimata de premierul britanic de a "face un succes" din Brexit.Cei doi lideri nu au putut nici macar sa stabileasca daca problema protejarii drepturilor imigrantilor europeni si a celor britanici ar trebui sa fie rezolvata in prima faza a negocierilor din luna iunie.Insa, May a spus ca nu-si aminteste despre asemenea discutii, sugerand ca ar fi vorba de zvonuri venite de la Bruxelles.Premierul a declarat ca negocierile care urmeaza vor fi dificile si se asteapta sa conduca personal echipa de negociatori a partii britanice pentru Brexit.