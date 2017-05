Vladimir Putin spune ca vrea o ancheta impartiala cu privire la atacul chimic din Siria

"Cei vinovati trebuie gasiti si pedepsiti", a spus Putin intr-o conferinta de presa sustinuta dupa o intrevedere avuta cu cancelarul german Angela Merkel, in statiunea turistica Soci, de la Marea Neagra. "Dar acest lucru poate fi facut doar dupa o ancheta impartiala", a adaugat liderul de la Kremlin."O solutie in Siria poate fi gasita doar prin mijloace pasnice si sub egida ONU", a mai declarat Putin.