Erdogan cere Bruxellesului sa deschida noi capitole de aderare, altfel Turcia va spune "la revedere" UE

"Nu aveti alta alegere decat sa deschideti capitolele (de negociere a aderarii) pe care nu le-ati deschis", a declarat Erdogan, intr-un discurs sustinut la Ankara. "Daca le veti deschide, foarte bine. In caz contrar, la revedere", a continuat el.Aceste declaratii vin in contextul in care relatiile dintre Ankara si Bruxelles s-au deteriorat puternic dupa campanie pentru referendumul constitutional care a consfintit intarirea puterilor lui Erdogan.Erdogan a facut aceste afirmatii in cadrul unui discurs care a marcat revenirea sa in cadrul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), posibila dupa modificarea constitutiei.Victoria lui Erdogan la acest referendum a fost primita in tacere de capitalele europene, ingrijorate de situatia drepturilor omului in Turcia. Rezultatul a fost puternic contestat de opozitie.Putine progrese par posibile in prezent in ceea ce priveste aderarea Turciei la UE. De la inceputul oficial al negocierilor, in 2005, au fost deschise 16 capitole din 35, ultimul in iunie 2016.Austria cere stoparea negocierilor de aderare, dar Bruxellesul nu doreste sa rupa toate legaturile cu Ankara, care ramane un partener important, in special in ceea ce priveste migratia si lupta antiterorista.Seful statului turc a evocat de mai multe ori un referendum pentru a decide daca se va continua sau nu procesul de aderare la UE. Acesta s-a pronuntat si in favoarea reintroducerii pedepsei cu moartea, o linie rosie pentru Bruxelles.