Analiza Bloomberg: ​Comunitatea "rusilor germani" - un cal troian al lui Putin in alegerile generale din Germania

Dupa incidentele de anul trecut, de la Koln, Eugen Schmidt a devenit militant AfD, promovand mesajul gruparii prin intermediul blogului sau, citit de pana la 110.000 de persoane.

Potrivit sursei citate, se estimeaza ca cel mai mare grup minoritar cu drept de vot din Germania e format din circa 2,5 milioane de alegatori care vorbesc limba rusa. Majoritatea acestora sunt urmasii germanilor care s-au mutat in Rusia imperiala, urmasi care au revenit in masa, in Germania, dupa sfarsitul razboiului rece. Iar in momentul actual trei din cinci membri ai acestei comunitati considera ca televiziunea rusa este mai credibila decat media germane, iar doua cincimi declara ca televiziunea rusa este principala lor sursa de stiri, conform unei organizatii din Bonn, Fundatia Boris Nemtov pentru Libertate.Analiza Bloomberg pleaca de la exemplul unui astfel de "german rus", Eugen Schmidt, programator din Koln. Nascut in URSS, el a venit in Germania si a devenit un sustinator loial al crestin-democratilor condusi acum de Merkel. Dar in urma cu patru ani a inceput sa sustina miscarea radicala de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Acum, el e convins ca media rusesti sunt cele care dezvaluie lucruri pe care media germane ar refuza sa le prezinte, mai ales cele legate de politica usilor deschise manifestata de cancelarul Merkel in privinta imigrantilor.Pana acum, sondajele arata ca Angela Merkel este mai populara in randul electoratului decat social-democratul Martin Schulz, dar distanta dintre partidele celor doi este mult mai stransa. AfD a reusit sa atraga adepti in special din randul celor care o sustineau pe Merkel. Printre acestia se numara circa 1,5 milioane de vorbitori de limba rusa, asemenea lui Schmidt.Bloomberg arata ca o cursa electorala stransa ar permite Kremlinului sa joace cartea minoritatii vorbitoare de limba rusa. Sursa aminteste de incidentele produse acum un an, cand o stire vehiculata de media ruse - presupusul viol al unei fete de etnie rusa, de catre un grup de imigranti, la Berlin - a starnit proteste de strada cu participarea a zeci de mii de persoane, inainte sa se dovedeasca faptul ca era vorba de o stire falsa.In prezent, media ruse precum postul de televiziune RT continua sa difuzeze, in Germania, protestele anti-Islam ale miscarii de extrema dreapta PEGIDA, in timp ce un alt post rusesc difuzeaza stiri false precum aceea ca unele regiuni din Germania ar fi interzis carnea de porc pentru a le face pe plac refugiatilor musulmani.