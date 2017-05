Angela Merkel catalogheaza Rusia drept un "partener important" in timpul discutiilor cu Vladimir Putin

"Rusia este in mod natural un partener important", a declarat Merkel.Aceasta este a doua vizita a cancelarului german in Rusia, dupa controversata anexare din urma cu trei ani a peninsulei Crimeea, care a dus la un adevarat razboi al declaratiilor si sanctiunilor intre Moscova si Occident.Putin a intampinat-o pe Merkel la Soci, unde a declarat ca discutiile se vor concentra pe situatia din Ucraina si Siria.De asemenea, presedintele rus i-a multumit cancelarului german ca i-a dat oportunitatea de a discuta despre pregatirea summitului liderilor G20, care urmeaza sa aiba loc in luna iulie la Hamburg.Inainte de intalnire, purtatorul de cuvant guvernamental german a declarat ca dezacordurile cu privire la situatia din Ucraina "au pus greutate pe relatia" dintre Germania si Rusia.Intalnirea celor doi lideri are loc la doar o saptamana dupa ce un observator al OSCE a murit in urma exploziei unei mine de teren din regiunea Lugansk, unde luptatorii pro-rusi au proclamat o republica separatista cu finantare din partea Moscovei.Relatiile ruso-germane au fost extrem de tensonate in ultimii ani, in special dupa anexarea peninsulei Crimeea si doborarea aeronavei MH17 deasupra Donbas.