​Turcia: Presedintele Recep Tayyip Erdogan a redevenit membru al partidului islamo-conservator aflat la putere, AKP

Erdogan, care oficial a renuntat la orice legaturi cu Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) in momentul in care a fost ales presedinte in 2014, a semnat documentul care oficializeaza revenirea sa in aceasta formatiune, intr-o ceremonie care a avut loc la sediul partidului.Primit cu mare pompa la sediul AKP, pe care l-a co-fondat in 2001, presedintele a pus astfel in practica o prevedere a constitutiei revizuite care spune ca presedintele poate face parte dintr-un partid politic.Aceasta este prima masura care poate fi aplicata, in conditiile in care majoritatea noilor dispozitii intra in vigoare in 2019.Proaspat revenit in AKP, Erdogan va viza presedintia partidului intr-un congres extraordinar in le 21 mai, inlocuindu-l pe premierul Yildirim care conduce formatiunea politica din 2016.