UNICEF: Circa 1,4 milioane de copii somalezi vor suferi de malnutritie acuta anul acesta

Noua estimare include si un numar de 275.000 de copii ce ar putea suferi de o forma sever-acuta de malnutritie, ce le pune viata in pericol. Acestia sunt de noua ori mai predispusi sa moara de holera sau rujeola, potrivit purtatoarei de cuvant a organizatiei, Marixie Mercado.“Combinatia este mortala pentru copii. Se poate raspandi ca focul in tabere inghesuite cu cei stramutati”, a explicat ea.Organizatia nu stie cifra totala a copiilor care au murit pana acum de foame si boli in Somalia, dar Mercado a amintit ca in foametea de acum sase ani au murit circa 258.000 de oameni, inclusiv 133.000 de copii, intr-o perioada de 18 luni.Circa 615.000 de somalezi si-au parasit casele din cauza secetei si recoltelor esuate din noiembrie si pana acum, ei alaturandu-se celor un milion care fusesera stramutati anterior, potrivit ONU.ONU a primit aproape 60% din suma de 720 milioane de dolari solicitata in cadrul apelului umanitar pentru Somalia, purtatorul de cuvant al Organizatiei spunand ca “inca suntem intr-o cursa contracronometru”.