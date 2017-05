Malaezia: O fetita de 12 ani a fost exclusa de la un concurs de sah pentru ca rochia sa a fost declarata prea "seducatoare"

Dupa peste doua saptamani de reactii indignate pe retelele sociale, Federatia malaeziana de sah a anuntat ca intentioneaza sa invite toate partile la o reuniune, pentru rezolvarea diferendului.Antrenorul adolescentei, Kaushal Khandar, a solicitat scuze din partea organizatorilor pentru acest incident care a avut loc in 14 aprilie, la un turneu national scolar. Fata s-a simtit "hartuita si umilita", a spus acesta.Khandar a prezentat incidentul pe contul sau de Facebook , starnind un val de comentarii indignate.Potrivit antrenorului, organizatorii au afirmat rochia fetei, cu maneci scurte si care ii acoperea genunchii, este "seducatoare" si creeaza o "tentatie vazut dintr-un anumit punct de vedere, de foarte departe".Malaezia este considerata in general moderata in privinta islamului, dar influentele conservatoare musulmane nu inceteaza sa creasca in ultimii ani.Secretarul general al Federatiei de sah, Nik Hishamuddin Nik Mustapa, a precizat ca s-a aplicat codul vestimentar deoarece concursul avea loc intr-o scoala publica, unde codurile sunt mai stricte decat in alte locuri.