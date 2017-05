Phenianul acuza SUA ca au adus Peninsula Coreeana la un pas de razboiul nuclear

Doua bombardiere supersonice B-1B au efectuat zborurile intr-un climat tensionat de faptul ca Phenianul nu renunta la programele sale nucleare si de rachete, in ciuda sanctiunilor ONU si a presiunilor SUA.Coreea de Nord a spus ca bombardierele au desfasurat “un exercitiu de bombardament nuclear impotriva unor obiective majore” de pe teritoriul sau intr-un moment in care Trump si “alti instigatori la razboi americani cer vehement o lovitura nucleara preventiva” asupra Nordului.“Provocarea militara nesabuita impinge situatia din Peninsula Coreeana si mai aproape de razboiul nuclear”, a transmis marti agentia de presa a Phenianului, KCNA "Imperialistii SUA cu comportament de gangsteri s-au comportat extrem de nechibzuit in actiunile lor pentru declansarea unui razboi nuclear in Peninsula Coreeana”, scrie KCNA. Luni, avioanele B-1B Lancer au decolat de la baza aeriana Andersen din Guam pentru misiuni de antrenament alaturi de aeronave sud-coreene, a declarat locotenent-colonel Lori Hodge intr-un comunicat al PACAF.

"Statele Unite desfasoara operatiuni de prezenta continua a bombardierelor ca parte a unei rutine, capacitatea de desfasurare avansata sprijinind securitatea regionala si aliatii nostri din regiunea India-Asia-Pacific", arata sursa mentionata.