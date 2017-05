Macron ataca dur programul "nationalist si eurosceptic" al contracandidatei sale in ultimul miting de amploare din Paris

Prezidentiabilul En Marche, Emmanuel Macron, a lansat luni seara o serie de atacuri dure la adresa programului nationalist al contracandidatei sale, condamnand dorinta lui Marine Le Pen de a retrage tara din Uniunea Europeana, transmite news.ro citand Le Monde.

Macron a participat la ultimul sau miting electoral de amploare inainte de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, adresandu-se sustinatorilor parizieni intr-un centru de evenimente din parcul La Villette.

Prezidentiabilul de centru-stanga a denuntat proiectul de tara al contracandidatei sale de la Frontul National, catalogandu-l drept un "proiect al retragerii, protectionismului, izolationismului si nationalismului" din Franta.

"Asta va duce la un singur lucru: razboi economic, saracie si razboi in sine. Eu pot sa continui pentru mult timp povestea asta, pot sa va explic ca cresterea salariului minim pe economie, scaderea varstei de pensionare la 60 de ani... toate acestea sunt minciuni imposibil de finantat. Ei nu au explicat niciodata cum vor plati pentru toate aceste lucruri. Fie vor creste taxele, fie vor creste datoria externa... ", a declarat Macron in fata a peste 10.000 de sustinatori adunati in La Villette.

De asemenea, prezidentiabilul a declarat ca batalia este una intre doua proiecte de tara, care sunt strict opuse.

"Un proiect patriotic, care cere reforma... si un alt proiect al tarii nationaliste si reactionare, care se joaca cu furia oamenilor. Frontul National este partidul politic anti-Franta", a completat liderul En Marche.

Printre politicienii prezenti in sala s-au numarat Segolene Royal, Francois Bayrou si Gerard Collomb.

Emmanuel Macron a declarat ca "viitorul va fi construit impreuna cu ei si respectand promisiunea initiala. O promisiune a innoirii, care este in acelasi timp legata de circumstantele acestor alegeri".

Insa, candidatul de centru-stanga a spus raspicat ca nu va renunta la reformarea pietei muncii din Franta.

Analistii se asteapta ca rata de absenteism sa creasca considerabil in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dar Macron a sustinut ca-i respecta pe acei alegatori care il vor vota doar pentru a infrange Frontul National.