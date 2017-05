Aproximativ 2,6 milioane de oameni la demonstratiile organizate de Ziua Muncii in intreaga Rusie. Parada uriasa la Moscova, cu 1,5 milioane de participanti

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a marsaluit alaturi de oameni spre Piata Rosie.Membrii sindicatelor, veteranii, studentii si activistii politici au fost si ei prezenti, fluturand baloane colorate, bannere si drapele ale Rusiei.Peste 6.500 de veterani de razboi si din campul muncii au fost invitati sa participe la cea mai importanta parada, care a avut loc in apropierea Kremlinului."Cele mai importante cereri ale noastre sunt salarii mai bune si o tranzitie catre o dezvoltare economica bazata pe imbunatatirea puterii de cumparare a populatiei", a declarat liderul Federatiei Sindicatelor Independente din Rusia, Mihail Smakov.Sarbatoarea a inceput in orasele din estul extrem, unde peste 508.000 de persoane au participat la evenimentele organizate de 1 mai in marile orase. Aproximativ 100.000 de persoane au demonstrat in localitatea Iakutsk, iar numarul participantilor s-a ridicat la 41.000 in Habarovsk.Alti 10.000 de rusi au marsaluit pe strazile din localitatea Vladivostok, situata pe coasta marii Japoniei.Multimi uriase s-au adunat si in regiunile din Siberia, Urali si Volga.