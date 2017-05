Rapperul american spune ca piesa, folosita in campania din 2014 de catre Partidul National, a fost o versiune fara licenta a melodiei "Lose Yourself", unul dintre cele mai mari hituri ale sale.Avocatii partidului neaga, insa, acuzatiile si sustin ca nu a fost vorba despre "Lose Yourself", ci despre o piesa numita "Eminem-esque", pe care au cumparat-o de la un magazin specializat.