Imaginile prezentate de posturile de televiziune arata cum fortele de ordine au intervenit cugaze lacrimogene dupa ce cativa protestatari au aruncat cu materiale incendiare catre politisti.Manifestantii violenti s-au infiltrat printre oameni pasnici care participau, in zona centrala a Parisului, la un miting de 1 Mai.Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Franta, in care urmeaza sa se infrunte Emmanuel Macron (centru) si Marine Le Pen (extrema dreapta) va avea loc duminica viitoare, pe 7 mai. Emmanuel Macron este cotat ca favorit in sondaje.