Seful Ligii Arabe: Iranul si Israelul, marii castigatori ai haosului din Orientul Mijlociu

"Am 74 de ani si niciodata nu am vazut ceva mai grav decat ceea ce vedem in acest moment", a spus Ahmed Aboul Gheit, in deschiderea Arab Media Forum, care reuneste timp de doua zile sute de ziare si alte mass-media la Dubai."Iranul savureaza ceea ce sufera lumea araba. Unii in Iran observa si asteapta ca noi sa ne distrugem", a adaugat el.Potrivit acestuia, Israelul profita si el de situatia din Orientul Mijlociu, in conditiile in care se afla sub presiune pentru a gasi o solutie cu palestinienii."Daca as fi premierul" Israelului, "as crede ca sunt cele mai bune zile pentru Israel", a subliniat seful Ligii Arabe.Iranul este acuzat de mai multe tari arabe, in special de monarhiile din Golf, ca se amesteca in treburile lor interne, in special in Bahrain si in Yemen.Teheranul sustine regimul Bashar al-Assad in Siria, in timp ce Riadul si alte tari arabe sustin opozitia. Iranul exercita de asemenea o influenta considerabila in Irak.