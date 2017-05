Emmanuel Macron avertizeaza: UE trebuie sa se reformeze sau se va confrunta cu riscul unui Frexit

Declaratiile vin pe fondului traseului bun inregistrat de contracandidata sa, Marine Le Pen, care a reusit in ultima vreme sa avanseze usor in sondaje pe baza sentimentului anti-UE si prin promisiunea de organizare a unui referendum pentru mentinerea Frantei in blocul comunitar. Aceasta se bucura de o popularitate mult mai mare in zonele rurale si in bazinele industriale, iar Macron, cotat in sondaje cu 20 de puncte avans, incearca sa atraga si el o parte din acest electorat."Sunt un pro-european. Am aparat constant in aceste alegeri ideea europeana si politicile europene deoarece consider ca sunt extrem de importante pentru poporul francez si pentru locul tarii noastre in cadrul procesului de globalizare", a spus Macron."Dar, in acelasi timp, trebuie sa ne confruntam cu realitatea, sa ascultam poporul nostru si sa ascultam faptul ca sunt extrem de furiosi astazi, nerabdatori, si ca disfunctionalitatile UE nu mai sunt sustenabile"."Astfel incat consider ca in mandatul meu, in prima zi dupa alegeri, va fi in acelasi timp momentul reformarii in profunzime a Uniunii Europene si a proiectului european"Macron a adaugat ca, daca se permite in continuare functionarea la fel a UE, acest lucru ar fi o "tradare"."Si nu vreau sa fac asta. Pentru ca a doua zi, vom avea un Frexit sau vom avea din nou Frontul National", formatiunea de extrema dreapta condusa de Marine Le Pen, a avertizat acesta.