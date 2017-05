Cea mai mare moschee din Suedia, incendiata

Pompierii au fost alertati cu putin timp inainte de ora 00,30 (22,30 GMT) de acest incendiu izbucnit in cartierul Jakobsberg din Jarfalla. Potrivit politiei, incendiul pare sa fi fost declansat din exterior.Nicio persoana nu a fost ranita.Mai multe moschei si lacase de cult ale asociatiilor musulmane din Suedia au fost vizate in ultimii ani de incendii de origine criminala, cel mai adesea autorii nefiind gasiti.In aprilie 2016, un barbat de 31 de ani, xenofob declarat, a fost condamnat la trei de inchisoare pentru incendierea unei moschei din Boras (sud-vest).In 7 aprilie, cinci persoane au fost ucise in Suedia in urma unui atentat cu camion in centrul Stockholmului. Autorul este un uzbec care nu isi ascundea simpatiile jihadiste pe retelele sociale, potrivit politiei.