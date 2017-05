Analiza: Donald Trump a avut 470 de tweet-uri in primele 99 de zile de mandat. Cand a scris cele mai multe mesaje

Trump a folosit cuvantul "democrat" sau derivatele sale de 30 de ori, in timp ce doar "republican" apare de 18 ori, potrivit analizei ABC. Mesajele despre democrati sunt, de obicei, atacuri la adresa partidului.In acelasi timp, Trump a facut referire la "Rusia" de 25 de ori in mesajele postate pe Twitter, dar a mentionat numele presedintelui rus Vladimir Putin doar de doua ori, potrivit analizei. El a facut aluzie la predecesorul sau Barack Obama de 16 ori, iar la reforma ObamaCare, de 10.Trump a vizat mass-media in tweet-urile sale frecvent, de cel putin 65 de ori - cele mai multe fiind scrise in timp ce era in biroul sau, mai arata datele ABC.El s-a adresat direct "mass-media" de 32 de ori si a folosit sintagma "stiri false" de 30 de ori.In ceea ce priveste politicile sale, Trump pare sa mentioneze cel mai mult imigratia, cu 41 de tweet-uri pe aceasta tema. Asistenta medicala este subiectul a 36 de postari.In doua zile Trump are cele mai multe tweet-uri: Ziua Inaugurarii pe 20 ianuarie si joia trecuta, cea de-a 98-a zi a presedintiei sale, in timpul careia Trump a postat de 12 ori.Cea mai aglomerata saptamana a lui Trump in social media, cu 47 de tweet-uri, a fost intre intre 29 ianuarie si 4 februarie, dupa ce a anuntat ordinul privind restrictiile pentru cetatenii straini din sapte tari predominant musulmane de a intra in SUA.