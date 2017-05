Coalitia impotriva ISIS a ucis cel putin 352 de civili (Pentagon)

Asaltul condus de SUA impotriva organizatiei teroriste Stat islamic a inceput in august 2014."Regretam pierderea neintentionata a vietilor civile care a rezultat in urma eforturilor Coalitiei de a invinge ISIS in Irak si Siria si ne exprima simpatia cea mai profunda fata de familiile si alte persoane afectate de acesteactiuni", a afirmat armata americana intr-un comunicat.Cele 352 de decese marcheaza o crestere semnificativa fata de cele 229 de decese civile care au fost inregistrate pana la sfarsitul lunii februarie, mai spune sursa citata.Din martie 2017, Coalitia anti ISIS condusa de SUA a desfasurat peste 20 000 de atacuri impotriva retelei teroriste.