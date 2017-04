Matteo Renzi a fost reales presedintele Partidului Democrat din Italia

Potrivit rezultatelor partiale, citate de Reuters, Renzi a obtinut circa 72% din voturile de la alegerile interne, organizate in cabine de vot improvizate in intreaga tara si la care s-au prezentat circa 2 milioane de membri de partid.Ministrul Justitiei, Andrea Orlando, a fost votat de 19%, in timp ce guvernatorul regiunii sudice Puglia, Michele Emiliano, a primit circa 9% din voturi.Ambii oponenti, ca si premierul Paolo Gentiloni, l-au sunat pe castigator sa-l felicite, iar Renzi a sustinut un discurs la sediul partidului.