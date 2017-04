Jens Stoltenberg: NATO intentioneaza sa trimita trupe noi in Afganistan

NATO examineaza posibilitatea unei cresteri a efectivelor misiunii sale "Resolute Support", care are in prezent aproape 13.000 de militari in Afganistan, in contextul deteriorarii situatiei in materie de securitate, a precizat Jens Stoltenberg.NATO intentioneaza sa ia o decizie pina in luna iunie privind o eventuala crestere a efectivelor si o prelungire a misiunii sale, care s-a innoit in fiecare an.Generalul John Nicholson, comandant al fortelor NATO si americane in Afganistan, a apreciat in februarie ca fortele Aliantei au nevoie de 'cateva mii de soldati' pentru a-si indeplini misiunea alaturi de fortele afgane. El a subliniat ca fortele de securitate afgane se afla 'intr-un impas' in fata talibanilor.NATO si-a incheiat oficial misiunea de lupta in Afganistan la sfarsitul anului 2014. In prezent, in Afganistan se mai afla aproximativ 13.300 de militari, dintre care jumatate americani, care formeaza si consiliaza fortele de securitate afgane. Talibanii si-au intensificat insa atacurile, iar situatia s-a deteriorat.