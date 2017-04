China: Cel mai mare avion amfibiu din lume a realizat zborul inaugural

AG600 a fost proiectat pentru stingerea incendiilor forestiere si pentru misiuni de salvare pe mare, noteaza Xinhua, adaugand ca poate fi folosit si pentru “monitorizarea si protectia oceanului”.Zborul inaugural, realizat in orasul sudic Zhuhai, vine in conditiile pretentiilor teritoriale tot mai insistente ale Beijingului in Marea Chinei de Sud, unde construieste piste de aterizare si plaseaza echipamente militare, iritand regiunea Asia-pacific si Statele Unite.China desfasoara un masiv program de modernizare militara ce variaza de la testarea de rachete anti-satelit si avioane de lupta stealth la primul port-avion de fabricatie chineza.Xinhua anuntase in martie ca AG600 va zbura pentru prima data la sfarsitul lunii mai.