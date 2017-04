Matteo Renzi, pe cale sa redevina presedintele Partidului Democrat italian

Matteo Renzi ar urma sa castige duminica seara cu un avans considerabil sefia Partidului Democrat, la doar cinci luni dupa ce a demisionat din pozitia de premier ca urmare a esecului inregistrat in referendumul constitutional din Italia, scrie DPA, citata de News.ro.





Daca va castiga alegerile primare ale democratilor, atunci Renzi va conduce din nou campania pentru alegerile generale, in care se va confrunta cu populistii de la Miscarea "Cinci Stele" (M5S).





Rezultatele alegerilor primare sunt asteptat la scurt timp dupa inchiderea urnelor, la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei).





Printre principalii contracadidati ai fostului premier se numara ministrul Justitiei, Andrea Orlando, si guvernatorul regiunii Puglia, Michele Emiliano.





Un sondaj publicat vineri arata un avans considerabil pentru fostul prim-ministru italian, care ar urma sa adune 75% din voturi, fata de cele 18,2% pentru Orlando si 6,8% pentru Emiliano.





Insa, prezenta la vot ar urma sa fie deosebit de scazuta, sugerand apatia votantilor fata de Partidul Democrat.





Renzi era vazut drept o stea a politicii italiene, dar si-a dat demisia din funtia de premier si s-a retras de la conducerea democratilor dupa ce a suferit o infrangere grea in referendumul constitutional din decembrie 2016.





Totusi, acesta a refuzat sa se retraga din viata publica si de pe scena politica din Italia.





Partidul Democrat a fost puternic slabit in ultimele luni, in special dupa retragerea aripii stangiste condusa de Pier Luigi Bersani.





Populistii M5S s-au bucurat in schimb de o consolidare a sprijinului electoral in sondaje, in ciuda unei agende radicale care promite un referendum pentru iesirea din zona euro a Italiei.