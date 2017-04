Theresa May: Termenii adoptati sambata si declaratiile liderilor UE arata ca negocierile de Brexit vor fi dure

Brexit

Acestia au aprobat ieri termeni aspri de divort si i-au avertizat pe britanici sa nu aiba “vreo iluzie” privind obtinerea rapida a unei noi relatii cu blocul comunitar privind accesul la piata unica.“Ceea ce arata asta, si ce arata unele declaratii ale unor lideri europeni, este ca vor fi momente in care aceste negocieri vor fi dure”, a declarat May duminica la BBC.Ea a si reafirmat ca va fi pregatita sa abandoneze negocierile si sa paraseasca UE fara un acord daca nu ii va conveni ce ofera Bruxellesul.Sambata, liderii Uniunii Europene au cazut de acord rapid si in mod unanim in privinta liniilor directoare ale negocierilor de Brexit, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Presedintele Klaus Iohannis a spus sambata, la finalul reuniunii liderilor UE ca in niciun caz negocierile desi cele privind relatiile ulterioare cu Regatul Unit nu vor fi demarate simultan.