Trump a avut o convorbire telefonica "foarte prietenoasa" cu Duterte si l-a invitat pe presedintele filipinez in SUA

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a purtat sambata noaptea o convorbire telefonica "foarte prietenoasa" cu omologul sau filipinez, invitandu-l pe Rodrigo Duterte la Casa Alba, transmite DPA, citata de News.ro.





De asemenea, cei doi lideri au discutat despre securitate regionala, inclusiv despre amenintarea reprezentata de programul nuclear si de testarea rachetelor balistice de catre regimul de la Phenian.





Trump si Duterte au discutat inclusiv despre "eforturile guvernului filipinez de a scapa tara de droguri, un flagel care afecteaza multe tari din intreaga lume".





Presedintele filipinez a declarat un adevarat razboi impotriva drogurilor si a lansat o campanie violenta de executii extrajudiciare impotriva consumatorilor si a traficantilor de droguri din arhipelag.





Mii de presupusi consumatori de droguri au murit in ultimul an in urma unor raiduri ale autoritatilor, iar multi altii au devenit victime ale executiilor extrajudiciare din Filipine.





Cei doi lideri au deja o intalnire programata la summitul ASEAN.





Rodrigo Duterte a reusit in primele luni de mandat sa compromita alianta istorica cu Statele Unite si sa reindrepte politica externa a Filipinelor spre rivali precum China.





Presedintele filipinez nu s-a sfiit sa laude regimul politic din China, in timp ce l-a catalogat drept "fiu de curva" pe fostul lider american Barack Obama.





Donald Trump a sustinut in timpul campaniei electorale ca declaratiile lui Duterte demostreaza o lispa de respect pentru Statele Unite.