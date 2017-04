Conservatorii lui Merkel au ajuns la un avans de 7% in fata social-democratilor lui Schulz cu cinci luni inainte de alegeri

Potrivit cercetarii efectuate de institutul Emnid, crestin democratii si aliatii sai din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar primi 36% dintre voturi daca alegerile s-ar tine duminica aceasta, acelasi nivel ca in sondajul de saptamana trecuta.Dar social-democratii (SPD) condusi de candidatul lor pentru functia de cancelar, Martin Schulz, au continuat sa piarda teren, intentiile de vot scazand cu 2 puncte, pana la 29%.Acest ultim sondaj, realizat cu o saptamana inaintea unor importante alegeri regionale in Schleswig-Holstein, arata ca partenerul de guvernare preferat al CDU/CSU, Democratii Liberi au crescut cu un punct pana la 6%.Alianta de centru-dreapta nu ar putea obtine totusi o majoritate in parliament, scorurile lor totalizand doar 42%.Alternativa pentru Germania (AfD), formatiune de extrema-dreapta are, potrivit sondajului 9%. Toate partidele au spus ca nu vor face coalitie cu AfD, lucru ce va ingreuna realizarea unei coalitii de guvernare.