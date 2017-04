Cunoscut analist rus: Si ce daca au dejucat tentativa de asasinare a lui Plahotniuc? Succesul vine odata cu experienta. Putem sa mai incercam odata

"Acum, in 2017, situatia in Republica Moldova si in jurul acesteia este absolut diferita (comparativ cu anul 2003 cand se incerca implementarea planului Kozak). Vladimir Voronin de mult a plecat in nefiinta politica. Iar in locul acestuia a venit, inca in 2009, coalitia pro-europeana a fortelor politice, care pledeaza pentru apropierea de NATO si UE.





In ultimii ani, coalitia s-a discreditat dupa scandaluri de coruptie. (...) Republica Moldova dezamagita si-a ales presedinte pe socialistul pro-rus Igor Dodon. Care, se pare, nu este impotriva sa se intoarca la planul Kozak din 2003", scrie Belkovski.





"Cu toate acestea, Parlamentul moldovean continua sa fie controlat de coalitia pro-europeana stirbita care nu doreste implementarea planului Putin - Kozak. Dar, nu mai tarziu de 2018 vor avea loc alegeri parlamentare, in urma carora oficialii corupti pot ceda majoritatea sustinatorilor aliantei strategice cu Moscova. Liderul informal al acestora este Igor Dodon. Iar cel mai bun scenariu pentru toate fortele sanatoase kremlinocentrice este sa provoace alegeri anticipate chiar in acest an, pentru a se debarasa de intrusii pro-NATO in timp util", noteaza autorul.





Analistul rus mai mentioneaza ca cea mai influenta persoana in Republica Moldova ramane Vladimir Plahotniuc, presedintele Partidului Democrat.





"La inceputul lunii aprilie 2017 serviciile de securitate ale Moldovei si Ucrainei au declarat ca au dejucat o tentativa de asasinare a lui Vlad Plahotniuc. Act terorist, ca sa-l numim asa. Si ce daca au dejucat? Succesul vine odata cu experienta. Putem sa mai incercam o data (...). Si daca pana la sfarsitul anului, Moldova va avea un Parlament pro-rus, prin februarie 2018 poate fi semnat si un plan final de solutionare a problemei transnistrene. Cu toate consecintele care reiese din acesta, inclusiv cele electorale", conchide analistul rus.





Fortele de ordine din Ucraina au afirmat luna aceasta ca ar detine dovezi privind implicarea serviciilor speciale din Rusia in tentativa esuata de asasinare a liderului Partidului Democrat si ca exista dovezi care indica o relatie clara intre ofiteri din serviciile special ruse si cei care urmau sa realizeze atentatul.

Tentativa de asasinare a controversatului om de afaceri moldovean a fost comandata de doua persoane, dintre care una se afla la Moscova, iar cei care urmau sa execute omorul au primit un avans de 100.000 de dolari si urmau sa mai primeasca inca 100.000, au anuntat sambata procurorii de la Chisinau, citati de Agora.md Imagini video facute publice de autoritatile ucrainene si stenograme realizate de portalul de stiri Deschide.md arata cum mai multi barbati discutau despre o presupusa tentativa de asasinare a lui Vlad Plahotniuc. In imagini se vad trei barbati care discuta si deseneaza pe pamant in ceea ce pare a fi un parc, iar din stenograme reiese ca prezumtivul atac urma sa fie dat cu ajutorul unor lansatoare de grenade.