Trump a sarbatorit 100 de zile de mandat departe de Casa Alba, la un miting in stil electoral: Facem treaba in fiecare zi pentru maretii cetateni ai tarii noastre. Vom construi zidul, oameni buni, nu va faceti griji

Trump a spus multimii adunate in Pennsylvania ca abia a inceput sa se tina de promisiunile de campanie. El a atacat in mod repetat presa “incompetenta si necinstita”, spunand ca nu prezinta adevarul in privinta realizarilor echipei sale.“Administratia mea a facut treaba in fiecare zi pentru maretii cetateni ai tarii noastre. Indeplinim promisiune dupa promisiune si, sincer, oamenii sunt foarte multumiti de asta”, a spus Trump in orasul Harrisburg din Pennsylvania.Mitingul a avut loc in aceeasi zi cu un mars al activistilor contra schimbarilor climatice in care mii de protestatari au inconjurat Casa Alba si a coincis si cu Cina Corespondentilor la Casa Alba ce a avut loc in Washington.Trump si echipa sa au decis sa nu participe la eveniment din cauza tratamentului incorect la care este supus de media. Trump a spus ca este fericit ca este departe de “mlastina din Washington”.“In acest moment, o mare multime de actori la Hollywood si media din Washington se consoleaza unii pe altii intr-o sala de hotel in capitala tarii noastre”, a spus Trump in timp ce din audienta se auzeau huiduieli. “Este treaba presei sa fie cinstita si sa spuna adevarul, presa merita o foarte, foarte mica nota de picat”, a adaugat el.Trump a prezentat si ceea ce el a spus ca ar fi primele sale realizari importante, inclusiv confirmarea cu succes a judecatorului Neil Gorsuch la Curtea Suprema si renuntarea la multe reglementari de mediu si de business.El a mentionat si faptul ca a aprobat conductele Keystone XL si Dakota Access, ca a anulat un act comercial cu Asia si ca a intarit masuri de securitate ce a dus la o scadere abrupta a trecerilor ilegale peste frontiera de sud”.“Lumea a inteles mesajul: daca incerci sa intri ilegal in Statele Unite, vei fi prins, retinut, deportat sau incarcerat”, a afirmat presedintele SUA.El a minimizat faptul ca nu a reusit sa obtina victorii legislative importante in privinta promisiunilor de campanie, cu ar fi abrogarea si inlocuirea programului de sanatate si constructia unui zid la frontiera cu Mexic. Trump a dat vina pe democrati pentru esecurile legislative de pana acum si a spus ca pana la urma se va tine de toate promisiunile.“Vom construi zidul, oameni buni, nu va faceti griji”, a promis liderul de la Casa Alba.Trump a spus ca a renuntat la promisiunea ca va introduce China in randul manipulatorilor de valute pentru ca-i vrea ajutorul in a tine sub control programul nuclear si de rachete al Coreii de Nord. El a adaugat ca toate optiunile sunt deschise data Phenianul continua programul nuclear.