VIDEO Noi proteste in Rusia, autoritatile au arestat peste o suta de persoane

Autoritatile ruse au arestat sambata dupa-amiaza peste o suta de persoane, dupa ce noi proteste antiguvernamentale au avut loc in mai multe orase din intreaga Rusie, inclusiv in Moscova si Sankt Petersburg, relateaza Associated Press, citata de News.ro.





Protestatarii s-au adunat sub lozinca "m-am saturat" pentru a cere presedintelui Vladimir Putin sa nu mai candideze pentru a patra oara la alegerile prezidentiale din Rusia.





In Moscova, protestatarii au manifestat pasnic pe strazile metropolei. Cateva sute de persoane au protestat intr-un parc situat in apropierea administratiei prezidentiale si i-au prezentat presedintelui rus scrisori pentru a-l ruga sa nu participe la urmatoarea cursa prezidentiala din Rusia.





In Sankt Petersburg, autoritatile au arestat zeci de persoane, iar activistii sustin ca alte zeci de persoane au fost arestate la protestele din marile orase, inclusiv in Tula si Kemerovo.

Vladimir Putin a evitat sa anunte pana in acest moment daca va participa la alegerile prezidentiale din 2018. Acesta a dominat intreaga politica rusa din 1999, atunci cand a devenit pentru prima data presedinte dupa Boris Eltin.





Autoritatile ruse s-au aratat ingrijorate de ultimele proteste nationale de la finele lunii martie, care s-au dovedit cele mai ample din ultimii ani. De asemenea, predominanta tinerilor printre protestatari contesta convingerea analistilor ca generatia care a crescut sub mana de fier a regimului Putin este apolitica si descurajata de situatia din Rusia.





Ultimele proteste s-au dovedit mult mai mici, dar au sugerat ca fortele din opozitie nu au de gand sa renunte atat de usor.





Aceste demonstratii au fost organizate de "Rusia Deschisa", o organizatie infiintata de Mihail Hodorkovski, un inamic al presedintelui Vladimir Putin.





Miercuri, procurorul-sef a interzis organizatia lui Hodorkovski.