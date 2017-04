Liderii europeni promit ca o Irlanda reunificata va fi membru plin al UE

La summitul de la Bruxelles convocat pentru aprobarea planului UE privind negocierile de Brexit, premierul irlandez Enda Kenny a cerut tarilor membre sa accepte ideea ca Irlanda de Nord, ca si Germania de est in 1990, intra automat in UE in cazul unei unificari cu o tara deja membra.Intelegerea din 1998 privind incetarea violentelor in Irlanda de Nord prevede organizarea de referendumuri de ambele parti ale granitei pentru unificarea insulei daca Londra si Dublinul apreciza ca exista sprijin pentru asa ceva.Liderii UE au oferit acum sprijinul politic pentru aceasta ipoteza, expertii in legislatia UE si irlandeza spunand ca este pozitia corecta din punct de vedere al legislatiei internationale in astfel de modificari teritoriale.