Demonstratie de unitate a liderilor UE in privinta negocierilor de Brexit: Liniile directoare au fost adoptate in cateva minute la Consiliul European

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 29 April 2017

“Liniile directoare, adoptate cu unanimitate. Mandatul politic ferm si corect al UE27 pentru negocierile de Brexit este gata”, a scris Tusk intr-un tweet postat la putin timp dupa inceperea summit-ului liderilor UE.Potrivit unor oficiali, aprobarea acestora a durat un minut si a fost urmata de aplauze ale liderilor europeni.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker a postat si el un tweet in care scrie “Unitate in actiune”.Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, urmeaza sa inceapa discutiile cu regatul Unit in iunie, dupa alegerile parlamentare din Marea Britanie.Liniile directoare adoptate il obliga pe Barnier sa obtina un acord care asigura drepturile celor 3 milioane de expati UE care traiesc in Marea Britanie si sa se asigure ca Londra plateste zecile de miliarde de euro despre care Bruxellesul spune ca le datoreaza.“Suntem pregatiti. Suntem uniti”, a spus Barnier.