Pentagon: Seful Statului Islamic din Afganistan, ucis saptamana aceasta

Jeff Davis, purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, o unitate formata din 50 de militari americani si 40 de combatanti ai fortelor de comando afgane a lansat o operatiune heliopurtata miercuri seara in apropierea unui presupus cartier general al Statului Islamic in provincia Nangarhar din estul Afganistanului. In aceasta zona se afla Abdul Hasib, considerat de Pentagon a fi seful gruparii Statul Islamic in Afganistan.Reprezentantii Pentagonului presupun ca Hasib a fost ucis in aceasta operatiune, dar nu dispun de dovezi concrete in acest moment moment, a precizat Jeff Davis.