Proteste violente si greva generala in Brazilia

Sindicatele au declarat greva generala pentru a protesta fata de intentia lui Temer de a trece prin parlament masuri de austeritate si acte normative care ar slabi legislatia muncii si ar ajusta sistemul de pensii.Presedintele, aflat in capitala Brasilia, a condamnat violenta unora dintre manifestanti si a afirmat intr-un e-mail ca grupuri mici au blocat accesul populatiei la transportul in comun.In ciuda protestelor, Temer si unii membri ai guvernului sau de centru-dreapta au sustinut ca greva este un esec. Sindicatele afirma contrariul si arata ca s-au alaturat milioane de muncitori din domenii importante, cum ar fi industriile auto si petroliera, invatamantul si chiar sectorul bancar, din toate cele 26 de state ale Braziliei si din Districtul Federal. Potrivit Reuters, multi analisti se asteapta la un impact imediat redus al protestelor, deoarece presedintele este sustinut de parlamentari, care vor aproba masurile de austeritate.Precedenta greva generala a avut loc in Brazilia in 1996, pe fondul privatizarilor si reformei legislatiei muncii promovate de fostul presedinte Fernando Henrique Cardoso.