Papa Francisc pledeaza la Cairo pentru pace si intelegere intre musulmani si crestini

"Suferintele voastre sunt si sunt suferintele noastre", a declarat Suvernaul Pontif intr-un discurs pe care l-a sustinut la sediul Bisericii Copte, in fata Papei Tawadros al II-lea.Cei doi lideri spirituali, unul in alb, celalalt in negru, au mers dupa aceea aproximativ 100 de metri intr-o procesiune, inconjurati de garzi de corp si demnitari religiosi, pana la Biserica Sfantul Petru si Sfantul Paul, avariata in decembrie de un atentat revendicat de gruparea Statul Islamic, dar renovata intre timp.Vizita la Cairo a Papei argentinian - plasata sub un dispozitiv de securitate impresionant - are loc la trei saptamani dupa alte doua atentate in biserici copte ortodoxe, soldate cu 45 de morti, pe 9 aprilie, de Florii, revendicate tot de Statul Islamic.Papa, care a sosit in capitala egipteana vineri dupa-amiaza, a participat la o conferinta organizata de influenta institutie sunnita Al-Azhar."Nicio violenta nu poate sa fie comisa in numele Domnului, pentru ca i-ar profana Numele", a subliniat el.In aceasta prima vizita in Egipt, o tara aflata in stare de urgenta, politisti si militari erau omniprezenti pe strazile din Cairo, in care circulatia rutiera a fost oprita. Politia a ocupat inclusiv acoperisurile imobilelor.In imprejurimile Nuntiaturii Apostolice, unde s-a cazat Papa, circulatia rutiera a fost interzisa vineri. Iar blindate erau stationate in apropiere de sediul Bisericii Ortodoxe Copte.Seful Bisericii Catolice a efectuat anterior o vizita la palatul prezidential, unde s-a intalnit cu presedintele Abdel Fattah el-Sisi, dupa care a fost primit de marele imam de la Al-Azhar Ahmed al-Tayeb.La Al-Azhar, Francisc a denuntat "populismele demagogice" care, considera el, "nu ajuta la consolidarea pacii si stabilitatii", fara sa dea vreun exemplu de guvern populist.El a indemnat totodata la "blocarea fluxurilor de bani si arme", pentru a "preveni conflictele si a edifica pacea".Toate bisericile din Egipt au fost plasate sub supraveghere, de teama vreunui atentat, in contextul in care Statul Islamic a amenintat cu o multiplicare a atacurilor asupra coptilor, majoritar ortodocsi, care reprezinta aproximartiv 10% din cei 92 de milioane de locuitori ai tarii.Coptii ortodocsi din Egipt, comunitatea crestina cea mai importanta ca numar in Orientul Mijlociu, se declara victime ale discriminarilor din partea autoritatilor si majoritatii musulmane.In alt discurs, pe care l-a sustinut in fata lui el-Sisi, Papa Francisc a indemnat la respectarea "neconditionata" a drepturilor omului, citand "libertatea religioasa si de exprimare".Presedintele egiptean este acuzat cu regularitate de catre organizatii internationale pentru apararea drepturilor omului ca a instaurat un regim ultrarepresiv, care nu tolereaza vreo opozitie, de cand l-a destituit, in 2013, pe predesecorul sau, islamistul Mohamed Morsi.Criticii sai considera ca el a inchis paranteza democratica deschisa dupa revolta populara din 2011, care l-a indepartat de la putere pe Hosni Mubarak.Insa el-Sisi a fost primul presedinte egiptean care s-a dus la o slujba de Craciun, la catedrala copta din Cairo. El se bucura, de asemenea, de o puternica popularitate in randul comunitatii, dupa ce l-a destituit pe Morsi."Egiptul se afla in prima linie a confruntarii cu raul terorist, poporul sau plateste cu sacrificiu un pret exorbitant pentru a face fata acestui pericol", a declarat el-Sisi, salutand pozitia Papei Francisc, "care incurajeaza toleranta, pacea si coexistenta intre popoare".Vechi de aproape 1.000 de ani, Al-Azhar se opune jihadismului inspirat de salafismul rigorist care domina in Arabia Saudita.Insa aceasta institutie sunnita se afla, de asemenea, in centrul unei lupte intre autoritatile politice si religioase, dupa ce el-Sisi a facut campanie in favoarea unor reforme vizand sa eradice discursul extremist din sfera religioasa.Institutia religioasa a refuzat, de exemplu, sa amendeze practica islamica a divorturilor pronuntate pe cale orala.Vizita lui Francisc vizeaza totodata sa incalzeasca relatiile dintre Al-Azhar si Vatican, care s-au tensionat dupa declaratii controversate, in 2008, ale Papei Benedict al XVI-lea, prin care a parut sa asocieze islamul si violenta.In mai 2016, Papa Francisc l-a primit deja pe imamul Al-Tayeb la Vatican.De cand a fost ales, in 2013, Jorge Bergoglio isi multiplica gesturile de deschidere fata de musulmani, pana la a-i surprinde uneori pe unii crestini.Liderul spiritual al celor aproape 1,3 miliarde de catolici urmeaza sa oficieze sambata o mesa pe un stadion militar, la periferia Cairo, pentru extrem de minoritara comunitate catolica egipteana - de 272.000 de credinciosi de diverse rituri -, hotarata sa-i ofere o primire memorabila.