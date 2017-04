Jean-Marie Le Pen critica omagiul adus politistului "homosexual" Xavier Jugele, ucis pe Champs-Elysees

In primul sau jurnal de bord video, difuzat vineri, presedintele de onoare al Frontului National (F, extrema dreapta) se ddeclara "uimit" si "un pic socat" de dimensiunea data ceremoniei, prezidata marti de catre seful statului Francois Hollande."Mi s-a parut ca exista in aceasta ceremonie un echivoc. I se aducea mai degraba omagiu homosexualului decat politistului, deoarece participarea partenerului lui si discursul lung pe care acesta l-a sustinut institutionalizau cumva mariajul homosexual, il exaltau in mod public", a spus el."Eu cred ca aceasta particularitate familiala trebuie tinuta departe de acest gen de ceremonie, care ar avea de castigat ea insasi prin mai multa discretie", a adaugat el.Cofondatorul FN concede ca Xavier Jugele "merita cu siguranta stima si atasamentul compatriotilor nostri, ca membru al fortelor de ordine insarcinate sa ne protejeze", insa el regreta ca a vazut "un echivoc" in ceremonie.Intrebata despre acest subiect de jurnalisti, vineri, Marine Le Pen a declarat ca "gaseste aceasta ceremonie foarte demna"."Eu consider aceasta ceremonie foarte demna si am fost atinsa de discursul pe care l-a sustinut partenerul sau", a adaugat ea.Partenerul victimei a sustinut un discurs emotionant, reluand motto-ul "nu veti avea ura mea" al lui Antoine Leiris, vaduv in urma atentatelor de la 13 noiembrie 2015.Jean-Marie Le Pen a fost exclus pe 20 august 2015 de partidul la infiintarea caruia a contribuit, din cauza declaratiilor sale polemice cu privire la camere de gazare, pe care le considera un "detaliu" al celui de-al Doilea Razboi Mondial, sau din cauza apologiei maresalului Petain.Aceste declaratii au fost penalizante pentru strategia de "dediabolizare" a partidului, dorita de fiica sa Marine Le Pen, care a preluat conducerea FN in 2011 si s-a calificat in turul doi al alegerilor prezidentiale, pe 7 mai.Insa eurodeputatul a obtinut in justitie sa ramana presedintele de onoare al formatiunii de extrema dreapta.