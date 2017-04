Rusia: Alexei Navalny, dus la spital dupa ce a fost stropit pe fata cu un lichid verde

"Shrek 2: acum chior", a scris acesta, pe blogul lui."La spital, au scris 'arsura chimica la ochiul drept. E destul de neplacut: e grea anestezia, ochiul meu arde cu focul infernului si nu pot inca sa il deschid", a adaugat el.Purtatoarea sa de cuvant, Kira Iarmych, a declarat pentru Interfax ca Navalny a fost stropit cu un lichid verde in fata unui centru de afaceri din Moscova.Opozantul lui Putin mai fusese stropit in martie cu acest lichid verde, un antiseptic folosit in medicina in Rusia, intr-o vizita in Barnaul (Siberia).Astfel de incidente care vizeaza opozantii, in general fara gravitate, sunt din ce in ce mai frecvente in Rusia.Alexei Navalany, care a organizat o ampla manifestatie anti-coruptie la care au participat zeci de mii de oameni la Moscova, in 26 martie, este considerat principalul opozant al Kremlinului. Acesta a fost condamnat la 15 zile de inchisoare cu aceasta ocazie si a fost eliberat in 10 aprilie.Avocatul in varsta de 40 de ani a anuntat ca doreste sa candideze la alegerile prezidentiale din 2018.