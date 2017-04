Turcia, acord de principiu pentru cumpararea de sisteme S-400 de la Rusia

"Continuam negocierile asupra tuturor aspectelor legate de S-400, inclusiv productia comuna si pretul. Am convenit in principiu dar nu pot spune nimic despre chestiunile tehnice", a spus acesta, pentru ziarul Milliyet.Turcia va achizitiona rachetele rusesti deoarece "trebuie sa-si intareasca capacitatile de aparare aeriana", a spus ministrul.Intrebat despre optiunea de a cumpara sisteme de aparare aeriana de la tarile membre NATO, Cavusoglu a spus ca Turcia "ar dori sa cumpere de la NATO dar ei (tarile aliantei) nu au demonstrat actiuni in aceasta directie".Sistemul S-400 Triumf este cel mai avansat sistem antiracheta de care dispune Rusia. Acesta poate intercepta avioane si rachete balistice, inclusiv rachete cu raza medie de actiune, si poate fi folosit si impotriva obiectivelor terestre.S-400 poate lovi tinte aflate la o distanta de 400 km si la o altitudine de pana la 30 de km.