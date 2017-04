Bilantul atentatului cu camion din Stockholm a ajuns la 5 victime, dupa ce o femeie a murit vineri dimineata

"O femeie de 60 de ani care era internata in sudul Suediei pentru ranile suferite in atentatul din Drottninggatan a murit in dimineata de 28 aprilie", a precizat politia, intr-un comunicat.In 7 aprilie, in jurul orei 15,00 (13,00 GMT), un barbat la volanul unui camion a intrat cu peste 100 km/h pe Drottninggatan, una dintre cele mai frecventate artere pietonale si comerciale din capitala suedeza, lovind 20 de oameni.Trei suedezi, printre care o fata de 11 ani, un britanic si un belgian, au murit in urma atentatului. Un cetatean uzbek in varsta de 39 de ani, Rakhmat Akilov, care se afla ilegal in tara, a fost arestat la cateva ore dupa atac. Acesta a revendicat in fata unui judecator "un act terorist" si, potrivit politiei, barbatul nu isi ascundea "simpatiile jihadiste" pe retelele sociale.