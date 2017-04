Donald Trump cere Seulului sa plateasca pentru scutul antiracheta THAAD, Coreea de Sud refuza

Primele elemente ale sistemului Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) au ajuns deja pe un teren de golf din comitatul Seongju (sud), la 250 kilometri sud de Seul, starnind furia Beijingului, intr-un context de puternice tensiuni in peninsula.Oificiali americani au afirmat ca scutul va fi operational in "urmatoarele zile"."Am informat Coreea de Sud ca ar fi adecvat sa plateasca. E un sistem de un miliard de dolari", a declarat Trump, pentru agentia Reuters: "E fenomenal, distruge rachetele direct in cer".SUA si Coreea de Sud sunt legate de un tratat de aparare de la razboiul din Coreea (1950-53) si peste 28.000 de soldati americani sunt dizlocati in peninsula.Seulul a replicat insa ca potrivit acordului pentru prezenta militara americana in tara, furnizeaza terenul pentru sistemul Thaad si infrastructurile, in timp ce Washingtonul trebuie sa plateasca pentru functionarea sa."Nu exista nicio schimbare in aceasta pozitie de baza", a spus ministerul sud-coreean al Apararii, intr-un comunicat.