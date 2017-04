UE discuta sambata despre o aderare post-Brexit a unei Irlande unite

Irlanda va cere celor 26 de parteneri europeni sa sustina aceasta idee in cadrul intalnirii care va avea loc sambata la Bruxelles, reuniune in care urmeaza sa fie decise directiile de actiune pentru negocierile care vor urma cu Londra in cadrul Brexit."Ne asteptam ca Irlanda sa ceara sambata ca un pasaj sa fie adaugat la minuta reuniunii Consiliului european, pasaj care va stipula ca, in cazul unei reunificari a insulei Irlanda, in cadrul acordului de pace pentru Irlanda de Nord, denumit 'Vinerea Sfanta' (10 aprilie 1998), Irlanda unita va fi atunci membra a UE", a declarat vineri o sursa din cadrul Consiliului european.Votul pentru Brexit al britanicilor, care va antrena iesirea Regatului din UE, a repus pe tapet chestiunea sensibila a viitorului Irlandei de Nord si a granitei sale cu Irlanda.Europenii considera ca daca un astfel de "text Kenny", dupa numele premierului irlandez Enda Kenny, va fi adaugat la minuta, nu va schimba cu nimic situatia: "Nu ar face decat sa confirme o evidenta, ca o (eventuala) Irlanda unita va continua sa fie membra a UE", a precizat sursa citata."Desigur, UE nu isi asuma pozitii privind posibilitatea unei Irlande unite. Daca se va pune aceasta problema, oamenii din Irlanda si Irlanda de Nord vor decide, conform acordului Vinerea Stanta", a continuat aceasta sursa.