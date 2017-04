Marea Britanie: Rowan Williams solicita eliminarea cartilor lui David Irving din bibliotecile publice

Rowan Williams, fost arhiepiscop de Cantebury, sprijina o campanie de scoatere din accesul public a cartilor lui David Irving, un denigrator al holocaustului, la Biblioteca Universitara din Manchester, noteaza The Guardian.Rowan Williams a trimis o scrisoare vice-rectorului universitatii in care isi exprima ingrijorarea ca operele lui Irving sunt disponibile publicului larg "alaturi de textele istorice obisnuite"Fostul arhiepiscop s-a adresat in scris anul trecut ministrului universitatilor si stiintei, Jo Johnson, protestand impotriva accesului larg la materiale care denigreaza holocaustul, in cadrul bibliotecilor universitare. Williams a comparat cartile lui Irving cu materialele jihadiste si sugereaza sa fie etichetate in acest sens si disponibile doar la cerere.