VIDEO Paris: Proteste violente ale liceenilor si studentilor de extrema-stanga impotriva candidatilor la prezidentiale, Le Pen si Macron 

Politia franceza s-a ciocnit cu un grup de tineri in timpul unei manifestatii violente impotriva candidatilor la presedintia Frantei, Le Pen si Macron care a avut loc in centrul Parisului, noteaza Reuters.Din multimea de aproximativ 500 de liceeni care protestau, un grup de tineri cu fetele acoperite au aruncat cu sticle, iar politistii au intervenit cu gaze lacrimogene.Ofiteri de politie au folosit gaze lacrimogene impotriva protestarilor si in timpul unei manifestatii din orasul Rennes, partea vestica a Frantei, unde au participat 2000 de liceeni si studenti, activisti de extrema-stanga.Tot in Paris, tineri protestatari au blocat intrarile sau au organizat proteste joi, in 20 de licee, ca raspuns al unui apel al uniunii elevilor.