Emmanuel Macron promite sanctiuni europene impotriva Poloniei, dupa scandalul delocalizarii uzinei Whirlpool din Amiens / Si Ungaria se afla in vizorul candidatului centrist

Afirmatia vine in contextul dosarului privind delocalizarea uzinei Whirlpool din Amiens in Polonia, si care a devenit in urma cu o zi un subiect al campaniei electorale "Nu voi continua cu Europa asa cum este", a spus candidatul miscarii En marche!, acuzat de rivala sa Marine Le Pen ca este candidatul "mondializarii salbatice".Macron a afirmat in acest interviu ca nu poate exista nicio tara care "joaca cu ecarturi fiscale sociale in cadrul UE si care incalca toate principiile Uniunii"."Am aparat intotdeauna Europa in aceasta campanie afirmand ca doresc o alta Europa, o Europa care apara. Nu voi ceda nimic. Cei care nu au inteles nu ma cunosc", a spus Macron."In urmatoarele trei luni care vor urma alegerii mele, va exista o decizie adoptata asupra Poloniei", a subliniat el."Nu putem avea o Europa care dezbate la zecimala fiecare subiect bugetar al fiecarei tari si care, atunci cand ai o tara membra a UE care se comporta ca Polonia sau ca Ungaria, pe subiecte legate de universitate sau de refugiati, de valorile fundamentale, decide sa nu faca nimic", a adaugat acesta.