"Celelalte 27 de tari europene sunt in curs sa se uneasca impotriva noastra", a spus May, intr-un discurs sustinut la Leeds (nordul Angliei).Aceasta a aratat ca Merkel "a spus ca Marea Britanie isi face iluzii privind procesul si ca cele 27 de state membre ale UE sunt de acord".Theresa May a subliniat, in acest context, ca "negocierile vor fi dificile".