Liderul social democratilor din Macedonia, Zoran Zaev, a fost ranit intr-o bataie in Parlament

Zoran Zaev, liderul formatiunii social democrate din Macedonia, a fost, joi, usor ranit intr-o bataie care a avut loc chiar in interiorul Parlamentului, dupa ce nationalistii au intrat furiosi in camera protestand fata de alegerea unui etnic albanez ca purtator de cuvant, a spsu un martor, potrivit Reuters.Imagini live au aratat cum lui Zaev ii curgea sange din partea stanga a fruntii, chiar la putin timp dupa ce a anuntat ca Talat Xhaferi a fost ales de catre coalitia de guvernare, condusa de partidul sau, ca purtator de cuvant.Xhaferi a devenit primul purtator de cuvant de etnie albaneza dupa ce Macedonia si-a castigat independenta fata de fosta Iugoslavie in 1991.Macedonia a ajuns in pragul unui razboi civil in 2001, cand albanezii s-au rasculat, dar interventia internationala a reusit sa opreasca tensiunile etnice.