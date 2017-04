​Siria: Bashar al-Assad afirma ca negociaza cu Rusia cumpararea ultimei generatii de sistem anti-racheta, pentru a face fata atacurilor israeliene si americane

"Este natural sa dorim acest sistem deoarece Israelul comite agresiuni impotriva tarilor care il inconjoara de la crearea sa in 1948", a spus el, intr-un interviu acordat miercuri televiziunii Telesur din Venezuela si publicat joi de agentia oficiala Sana.In ianuarie, regimul sirian a acuzat Israelul ca a bombardat aeroportul militar din Mazze, in periferia vestica a capitalei, si care adaposteste serviciile de informatii ale armatei aeriene.Joi, Assad a afirmat ca Israelul a provocat o enorma explozie in cursul diminetii tragand cu rachete asupra unei pozitii militare in apropiere de aeroportul international din Damasc.Statul evreu, care confirma rareori numeroasele sale atacuri lansate in teritoriul sirian de al inceperea razboiului civil, in 2011, a lasast sa se inteleaga ca a lansat aceasta lovitura."E natural sa negociem acum cu rusii pentru a intari aceste sisteme, fie pentru a face fata amenintarii israeliene aeriene fie rachetelor americane", a adaugat el, mentionand atacul american impotriva bazei militare Al-Shaayrat, in centrul Siriei.In 7 aprilie, 59 de rachete de croaziera Tomahawk au fost lansate de catre doua nave americane din Mediterana spre baza Al-Shaayrat de unde, potrivit Pentagonului, au decolat avioanele care cu trei zile inainte au efectuat un atac chimic impotriva unei zone rebele.Seful statului sirian a mai spus in acest interviu ca nicio tara care a sprijinit opozitia nu va primi permisiunea de a participa la reconstructia tarii.Reconstructia Siriei este evaluata de organizatiile internationale la 300 de miliarde de dolari.