Macron refuza sa acrediteze Russia Today si Sputnik, dupa ce ziaristii rusi au spus ca e sustinut de "bogatul lobby gay" / Moscova denunta o decizie scandaloasa

Contactat de Reuters, un purtator de cuvant al lui Emmanuel Macron a precizat ca miscarea pe care o conduce favoritul la alegerile prezidentiale se pune "la dispozitia" autoritatilor ruse pentru a "explica cu documente in sprijin" decizia de a nu acredita Sputnik si RT France."Daca va trebui sa clarificam lucrurile cu ei o vom face, dar noi nu consideram RT France si Sptunik, aceasta entitate bicefala, ca mass-media, ci ca o agentie de propaganda a statului", a precizat el."Am luat act de decizia scandaloasa a cartierului general al candidatului francez la prezidentiale Macron de a nu acredita presa rusa, in particular Sputnik, Russia Today si agentia video Ruptly", a spus Zaharova.Potrivit ministerului rus de Externe, aceasta decizie reprezinta o discriminare a presei rusesti din partea candidatului la prezidentiale al unei tari "care este de mult timp un aparator al libertatii de expresie".Nu este pentru prima oara cand echipa lui Macron acuza o ingerinta a rusilor in alegerile prezidentiale franceze . De al inceputul anului, au aparut mai multe informatii despre incercari de piratare a echipei de campanie a candidatului centrist.Aceste evenimente vin in contextul in care Rusia a fost acuzata ca s-a aflat in spatele actiunii de piratare a conturilor Partidului Democrat, in cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale americane.De notat ca ziarul rusesc Izvestia cita in luna februarie informatii provenite de la Julian Assange si care afirma ca organizata sa are "informatii interesante" despre Macron.Organizatia fondata de Assange este cea care a dat publicitatii conturile piratate ale Partidului Democrat.