Inlocuitorul lui Marine le Pen la conducerea Frontului National ar fi negat folosirea gazului Zyklon B in camerele de gazare naziste

Presedintele interimar al Frontului Nationat, Jean-Francois Jalkh, a fost acuzat de negationism, dupa ce la cateva ore de la numirea sa a aparut un interviu pe care acesta l-ar fi acordat in 2000 si in care isi exprima indoiala fata de folosirea gazului Zyklon B in camerele de gazare, transmite Le Monde.





Pe 25 aprilie, jurnalistul Laurent de Boissieu a scos la iveala un interviu cu profesorul universitar Megali Boumaza, in care Jean-Francois Jalkh isi exprima indoiala cu privire la realitatea camerelor de gazare.





"Trebuie sa fim capabili sa discutam aceasta problema(a camerelor de gazare, n.r.)" a spus presedintele interimar, care a adaugat ca a fost surprins de seriozitatea si "rigoarea" argumentelor anumitor negationisti cum ar fi Robert Faurisson.





Acesta explica in interviu cum a cerut opinia unui chimist cu privire la gazul folosit de nazisti in camerele de gazare, respectiv Zyklon B.





"Consider ca din punct de vedere tehnic este imposibil, spun in imposibil de folosit in (...) exterminarea in masa. De ce? Pentru ca dureaza mai multe zile pentru a decontamina camera (...) unde a fost folosit Zykli B", ar fi spus Jalkh.