Pentagonul lanseaza propria investigatie in cazul lui Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate nationala al lui Trump, suspectat ca ar fi primit ilegal bani din surse straine

Inspectorul general al Departamentului Apararii incearca sa stabileasca daca Flynn a obtinut sau nu "aprobarea necesara inainte de a primi vreo plata de la vreun Guvern strain".Comisia pentru Supraveghere al Camerei Reprezentantilor din Congresul Statelor Unite a anuntat in urma cu doua zile ca Michael Flynn, fost consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, a incalcat legea printr-o vizita neautorizata in Rusia, in anul 2015.Comisia incearca sa afle si daca Flynn a declarat toate platile primite din surse straine. "Ca fost ofiter militar, pur si simplu nu poti lua bani de la Rusia, Turcia sau oricine altcineva. Si se pare ca a luat acei bani. Era nepotrivit si exista repercusiuni pentru incalcarea legii", a declarat congresmanul republican Jason Chaffetz, presedintele comisiei.Michael Flynn nu a trecut in formularul de declaratie financiara pe februarie platile primite de la o retea de televiziune din Rusia si de la o alta firma ruseasca, arata documente date publicitatii la inceputul lunii de Casa Alba.Declaratia financiara semnata de Flynn pe 31 martie include angajamente pentru conferinte catre organizatii rusesti, printre care televiziunea RT TV, finantata de Kremlin, si linia aeriana Volga-Dniepr, precizeaza Reuters. Discursurile platite respective nu figureaza in formularul semnat electronic de fostul consilier pe 11 februarie, prezentat tot sambata de administratia prezidentiala.Formularul completat nu indica sumele primite, dar mentiunile privind platile respective sunt facute in sectiunea "surse de compensatie in valoare de peste 5000 de dolari pe parcursul unui an".Neconcordantele ar putea agrava problemele juridice ale lui Michael Flynn. Michael Flynn a cerut imunitate pentru a depune marturie in audierile din Congres privind interferenta rusa in alegeri. Avocatul sau a spus ca fostul oficial "are o poveste de spus", dar trebuie sa se apere de "urmarirea nedreapta in justitie".La randul sau, Donald Trump considera ca fostul sau consilier pentru securitate nationala are tot dreptul sa ceara imunitate daca va depune marturie in audierile din Congres privind prezumtiva ingerinta ruseasca in alegerile din noiembrie, denuntand o "vanatoare de vrajitoare". Michael Flynn a demisionat in luna februarie din functia de consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, pe fondul scandalului privind convorbirile sale telefonice cu ambasadorul rus in SUA inaintea instalarii administratiei Trump la Casa Alba.Conversatiile dintre Flynn - nominalizat pentru aceasta functie pe 18 noiembrie - si ambasadorul rus la Washington "au fost interpretate de inalti oficiali americani ca trimitand un mesaj nepotrivit si potential ilegal Kremlinului ca se poate astepta sa scape de sanctiuni", a scris recent cotidianul Washington Post.O lege americana (the Logan Act) interzice cetatenilor americani care nu dispun de atributii in acest sens sa negocieze cu guverne straine aflate in litigiu cu SUA. Nimeni nu a fost anchetat pe baza acestei legi, care dateaza din 1799.