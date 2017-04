Incident la Westminster: Politia a retinut un barbat care avea asupra sa doua cutite

UPDATE: Un martor ocular citat de Daily Mirror relateaza ca a avut loc o altercatie intre barbat si un politist, moment in care din rucsacul acestuia au cazut mai multe cutite.Nicio persoana nu a fost ranita in incidentul care a avut loc in apropiere de biroul premierului Theresa May, in Westminster, a precizat politia. May nu se afla in Downing Street la momentul incidentului, a precizat purtatorul sau de cuvant.Un corespondent BBC a scris pe Twitter ca doua cutite au fost vazute pe asfalt in momentul arestarii barbatului.Acest incident vine la o luna dupa ce un britanic convertit la Islam a intat cu masina in pietoni pe podul Westminster ucigand patru persoane inainte de a injunghia mortal un politist in fata Parlamentului.Foto 1:Foto 2: