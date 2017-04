Bulgaria va cumpara avioane noi de vanatoare Gripen C/D din Suedia

Prin aceasta achizite, Bulgaria inlocuieste vechile avioane rusesti MiG-29 care dateaza din vremea comunismului, potrivit publicatiei Janes Defence care citeaza Reuters. Novinite.com scrie ca pentru cele opt avioane noi de vanatoare de tipul Gripen C/D Bulgaria ar urma sa semneze un contract de circa 757 de milioane de euro.Gripen a batut oferta Portugaliei care oferea avioane F-16 Fighting Falcon second-hand si la un pret mai mare (768 milioane euro) si oferta Italiei care oferea avioane Eurofight Typhoon (Tranche 1).Afacerea are nevoie de acordul parlamentului, iar tratativele vor fi conduse de noul guvern care isi va prelua mandatul saptamana viitoare. Daca va fi semnat contractul, noile avioane ar urma sa ajunga in Bulgaria in 18 luni.Aceasta decizie a fost luata in urma declaratiilor Presedintelui SUA, Donald Trump privind contributiile tarilor membre NATO. Bulgaria a anuntat ca va creste suma alocata apararii la 2% pana in 2024, fata de 1,5% in prezent, in urma ingrijorarilor fata de un posibil atac al Statului Islamic.Romania a contractat in 2013 achizitia a 12 avioane F-16 de la Portugalia - Block 15, noua cu simpla comanda si trei cu dubla comanda. Aeronavele au fost duse, insa, la standard actual printr-un proces de Mid-Life Upgrade. Alaturi de aceasta modernizare, contractul de circa 628 milioane de euro presupune si antrenamentul pilotilor, a tehnicienilor si a personalului auxialiar.Pana sa aleaga oferta Portugaliei cu avioane F-16 second-hand, Romania a primit oferte si din partea Saab pentru avioane noi Gripen si o alta oferta pentru avioane Eurofighter Thyphoon.